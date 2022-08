Regierungsexperten für Cybersicherheit, Dr. Sameer Bhalotra Mike Alvarez als Hauptredner

Graylog, ein weltweiter Anbieter von Log-Management- und SIEM-Lösungen der nächsten Generation, gab heute die Veranstaltung einer zweiten jährliche Graylog GO Anwenderkonferenz bekannt. Die eintägige virtuelle Konferenz, die am Mittwoch, den 14. September, stattfindet, bietet mehr als 25 Bildungs- und Best-Practice-Sitzungen mit einer breiten Palette von Themen, darunter die neuesten Ansätze für SIEM und Log-Management relevant für Sicherheitsanalysten, IT-Manager, CISOs, Softwareentwickler und andere Branchenrollen vom Anfänger bis zum Experten.

"Die zweite jährliche Graylog GO Konferenz steht vor der Tür und wir freuen uns darauf, mit vielen unserer mehr als 200.000 IT- und Sicherheitsexperten, die Graylog täglich nutzen, in Kontakt zu treten, um Ihnen Bildungsressourcen sowie neue und innovative Möglichkeiten zur Nutzung unserer Produkte anzubieten", sagte Lennart Koopmann, Gründer und CTO von Graylog. "Wir werden Tipps, Tricks und Einblicke für jede Benutzerebene bereitstellen, um das nötige Wissen zu erlangen, wie man Antworten aus den eigenen Daten gewinnt."

Ob es nun um eine Strategie auf höchster Ebene geht, um das meiste aus einer SIEM-Lösung (Security Information Event Management) herauszuholen, oder die vielen Möglichkeiten, mit denen Graylog betriebliche Probleme löst, oder eine Erklärung, was Regulierung, Vertrag und Haftung im Zusammenhang mit Cybersicherheit wirklich bedeuten Graylog wird eine breite Palette von Sitzungen anbieten, die von Graylog-Managern, Mitarbeitenden, Partnern und Benutzern präsentiert werden. Andy Grolnick, der CEO von Graylog, wird das Event mit lustigen Fakten und nützlichen Informationen über die Graylog Nation eröffnen und die Graylog-Anwender über die neuesten Ereignisse seit der Graylog Anwenderkonferenz 2021 informieren.

Die Graylog GO Keynote wird gemeinsam von Dr. Sameer Bhalotra, Mitbegründer und CEO von ActZero, Co-Vorsitzender der Cyber Policy Task Force unter der 45. Regierung der Vereinigten Staaten, und Mike Alvarez, digitaler forensischer Analyst für die Sondereinheit Cyber-Betrug beim US-Secret Service, Außenstelle Houston, gehalten.Beide Experten werden darlegen, wie die US-Regierung auf dem Gebiet der Cybersicherheitspolitik auf dem neuesten Stand bleibt. Dabei werden sie auch die bisherigen Erfolge und Misserfolge der Regierung erläutern, die zum Aufstieg der globalen Ransomware-Industrie geführt haben, sowie die neuen Taktiken des Secret Service zur Bekämpfung von Ransomware, die KI-Abwehr und auf die Möglichkeiten des Privatsektors eingehen, sich zu schützen.

"Wir sind begeistert, dass Dr. Bhalotra und Mike Alvarez, renommierte Experten für Cybersicherheitspraktiken der Regierung, unseren Graylog GO-Teilnehmern einen seltenen Einblick in die Cybersicherheitspolitik und -taktik unserer Regierung aus erster Hand geben", sagte Andy Grolnick, CEO von Graylog. "Diese einzigartige Keynote wird sowohl faszinieren als auch lehrreich sein."

Weitere Informationen zur Graylog GO Anwenderkonferenz und zur Anmeldung für die Konferenz finden Sie unterGraylog GO.

