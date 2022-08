Die Aktien von PayPal (PYPL.US) stiegen im vorbörslichen Handel um 13,0%, nachdem das Finanzdienstleistungsunternehmen besser als erwartete Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt hatte. Auch die Nachricht, dass Elliott Management Corp. eine Beteiligung in Höhe von 2 Mrd. USD an dem Unternehmen bestätigt hat, unterstützte die optimistische Stimmung. Das Unternehmen verdiente 93 Cents pro Aktie, was einem Rückgang von 19% gegenüber dem Vorjahr entspricht, übertraf jedoch die Prognosen der Refinitive-Analysten von 86 Cents pro Aktie. Der Umsatz stieg um 9,0% auf 6,81 Mrd. USD und übertraf damit leicht die Marktschätzungen von 6,79 Mrd. USD. Der operative Cashflow belief sich im Quartal auf 1,5 Mrd. USD und der freie Cashflow auf 1,3 Mrd. USD, was einem Anstieg von 12% bzw. 22% gegenüber dem Vorjahr entspricht. ...

