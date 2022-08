Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg!" am Donnerstag, 4. August 2022 im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Cecilia KnodtSommer, Sonne, Strand und Meer: Sind Fernreisen noch vertretbar? Diese Frage stellt "Zur Sache Baden-Württemberg!" in der Sendung am Donnerstag, 4. August ab 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Im Anschluss steht die Sendung in der ARD Mediathek zur Verfügung.Mit dem Flieger zu den Sehnsuchtsorten: Nach zwei Jahren Corona-Pandemie wollen sich viele Menschen im Land wieder eine besondere Flugreise gönnen, trotz Klimawandel und Energiekrise. Doch muss es wirklich eine Fernreise sein? Baden, Wandern, Schlemmen lässt es sich auch am Bodensee oder im Allgäu - stressfrei und nachhaltiger. Oder führt der "Urlaub daheim" zu neuen Problemen? Sollten klimaschädliche Flüge wesentlich teurer werden? Gast im Studio ist die Heilbronner Tourismusexpertin Martina Shakya.Weitere Themen der Sendung:Vor Ort - bei ReisefansMedizin am Limit - überlastete Ärzt:innen in KrankenhäusernLKW - Gefahr von hintenZur Sache Baden-Württemberg! Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung unter www.ARDmediathek.de und www.swrfernsehen.de/zur-sache-bw verfügbar.Pressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5288583