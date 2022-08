In einem pv magazine-Webinar erklärte Marco Augustin, Director Engineering Energy Storage bei Senec, gemeinsam mit Sebastian Kawollek, Head of Customer Success von Accure, wie der "Smart Guard" mehr Sicherheit für Photovoltaik-Heimspeicher bringen soll. Die Flut der Fragen ließ sich nicht in den 60 Minuten bewältigen, doch Senec hat im Nachgang noch einige wichtige Fragen beantwortet und zu verschiedenen Themenkomplexen Stellung bezogen.pv magazine: Haben Sie seit dem Webinar weitere Fortschritte gemacht, also konnten noch mehr Speicher aus dem Stand-by-Betrieb geholt werden? Marco Augustin (Foto): ...

Den vollständigen Artikel lesen ...