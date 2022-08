Paypal - Zahlen kommen gut an! Aktie +10%!

Bastian Galuschka,

Nach schwierigen Monaten können die Aktionäre des Online-Bezahldienstleisters Paypal endlich wieder etwas aufatmen. Zwar fiel der gestern nach Börsenschluss vorgelegte Quartalsbericht gemischt aus, ein neuer Großinvestor, ein großes Aktienrückkaufprogramm und eine angehobene Prognose sorgen aber für Kauflaune bei den Marktteilnehmern.

In absoluten Zahlen erzielte Paypal im zweiten Quartal einen Umsatz von 6,81 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 0,93 USD. Analysten hatten nur mit 6,79 Mrd. bzw. 0,86 USD je Aktie gerechnet. Verglichen mit dem Vorjahresquartal stieg der Umsatz um 10 %, der Gewinn gab um 19 % nach. Positiv werteten Analysten den Anstieg des Free Cashflows um 22 % auf 1,3 Mrd. USD. Auch wird Paypal ein neues mehrjähriges Aktienrückkaufprogramm in einer Höhe von 15 Mrd. USD auflegen.

Nachdem es die Prognose im ersten Quartal noch gesenkt hatte, hob das Management den Jahresausblick für den Gewinn leicht auf eine Spanne zwischen 3,87 und 3,97 USD an. Zudem wurde im Zuge des Quartalsberichts auch bestätigt, dass der Großinvestor Paul Singer mit seinem Investmentvehikel Elliott Management bei Paypal eingestiegen ist und Aktien in einem Wert von 2 Mrd. USD erworben hat.

Chart: Paypal

Widerstandsmarken: 89,32/92,25/121,48/124,45 USD

Unterstützungsmarken: 82,07/71,67/67,58 USD

Aus charttechnischer Sicht ist die Paypal-Aktie im Juni in einem langfristig wichtigen Unterstützungsbereich zwischen 82,07 und 71,67 USD aufgeschlagen und hat diesen klar verteidigen können. Vorbörslich wird der Wert um die Marke von 100 USD gehandelt. Etabliert sich der Titel in den kommenden Tagen über dem Widerstandslevel zwischen 89,32 und 92,25 USD, sind mittelfristig Kursgewinne in Richtung 121,48 bis 124,45 USD möglich.

Rücksetzer in den Unterstützungsbereich um 90 USD könnten nochmals Einstiegschancen bieten. Langfristig gilt es aus Sicht der Bullen Kurse deutlich unter 70 USD in jedem Fall zu vermeiden.

Paypal in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.12.2019 - 02.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Paypal in USD; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2017- 02.08.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Paypal für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag Paypal HB8NN9 2,75 74,14 3,64 Open End Paypal HB8XP6 1,78 84,01 5,68 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.08.2022; 13:50 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Paypal für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Hebel Letzter Bewertungstag Paypal HB4VTE 3,01 131,08 3,34 Open End Paypal HB5KCE 1,77 118,51 5,68 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.08.2022; 13:52 Uhr

