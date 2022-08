Mainz (ots) -Bitte geänderten Programmtext beachten!!"Buba" heißt das Prequel mit Bjarne Mädel zu "How to Sell Drugs Online (Fast)". Anne Wernicke und Steven Gätjen interviewen dazu den Hauptdarsteller Bjarne Mädel."Bullet Train", den neuen Actionkracher mit Brad Pitt als leicht berufsmüder Auftragskiller, stellen anschließend Daniel Schröckert und Anne Wernicke vor. Ergänzt durch ein Interview von Steven Gätjen mit Brad Pitt und seiner Kollegin Joey King.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, erweitert das ZDF sein Angebot in der Filmberichterstattung - zuerst auf YouTube, dann im TV.Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5288642