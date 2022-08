Mainz (ots) -Woche 32/22Do., 11.8.Bitte geänderten Programmablauf ab 17.45 Uhr beachten:17.45 Leute heute18.00 SOKO Stuttgart (VPS 17.59)Hexentanz(Text und weitere Angaben s. Do., 18.8.2022, 18.00 Uhr.)19.00 heute19.20 Wetter19.25 Notruf Hafenkante (VPS 19.24)Stegners letzter Coup(Text und weitere Angaben s. Do., 18.8.2022, 19.25 Uhr.)(Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen."sportstudio live: European Championships 2022" um 18.00 und 19.25 Uhr entfällt.)Die Serie "SOKO Stuttgart" um 18.00 Uhr wird wie folgt vorgezogen:Do., 18.8. Strike!Do., 25.8. Hotel FuturoDo., 1.9. GeisterjagdDo., 8.9. Der letzte BeatDie Serie " Notruf Hafenkante" um 19.25 Uhr wird wie folgt vorgezogen:Do., 18.8. Einsame EntscheidungDo., 25.8. Au-pairDo., 1.9. Wach auf!Fr., 12.8.23.00 aspekteBitte Ergänzungen beachten:Geklaute JugendLässt sich verlorene Zeit aufholen?Woche 35/22Mo., 29.8.0.05 heute journal update (VPS 0.04)Bitte Ergänzung beachten:Moderation: Christopher WehrmannWoche 36/22Do., 8.9.Bitte neuen Ausdruck beachten:19.25 Notruf Hafenkante (HD/AD/UT)MaskeradeMelanie Hansen Sanna EnglundMattes Seeler Matthias SchlooFranzi Jung Rhea Harder-VennewaldHans Moor Bruno F. ApitzWolf Haller Hannes HellmannWolle Harald MaackDr. Jasmin Jonas Gerit KlingDr. Philipp Haase Fabian HarloffDr. Eva Grünberg Laura BerlinSönke Klemann Alexander BechtRolf Bertram Michael RastHelga Uetersen Judith von RadetzkyArtur Winkler Thomas RudnickPetra Maiwald Svenja Benekeund andereSchnitt: Andrea Wimmer, Andree FischerMusik: Michael SoltauKamera: Roland FritzenschaftBuch: Jochim ScherfRegie: Dietmar KleinGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises(Erstsendung 6.12.2018)Deutschland 2018(Die Folge " Notruf Hafenkante: Wach auf!" ist auf Do., 1.9.2022 vorgezogen.)\u2003Woche 37/22Do., 15.9.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.00 SOKO Stuttgart (HD/AD/UT)KindersegenMartina Seiffert Astrid M. FünderichJoachim Stoll Peter KetnathRico Sander Benjamin StreckerMichael Kaiser Karl KranzkowskiJan Arnaud Mike Zaka SommerfeldtBenedikt Förster Florian WünscheInes Richter Davina DonaldsonJessica Collard Patricia MeedenMatthias Gärtner Rainer ReinersJohann Kammerer Luk PfaffPhilipp Kammerer Carsten StrauchErzieherin Christina BaumerEmma Collard Laura-Sophie KnausSibylle Beyer Bärbel Stolzund andereSchnitt: Sylvia Seuboth-RadtkeTitelmusik: Uwe SchenkMusik: Martin SchützeKamera: Gerhard SchirloBuch: Frank KayanRegie: Rainer Matsutani(Erstsendung 2.4.2020)Deutschland 2020(Die Folge " Der letzte Beat" ist auf Do., 8.9.2022 vorgezogen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5288650