Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -UWANT, Experte für intelligente Haushaltsgeräte und innovative Reinigungsgeräte, hat diese Woche die offizielle weltweite Markteinführung des brandneuen kabellosen All-in-One Nass-Trocken-Saugers X100 bekannt gegeben. Die neuen Produkte mit der patentierten Doppelwalzen-Technologie, einem patentierten Schneidsystem für Tierhaare und einer langen Akkulaufzeit können derzeit über die UWANT-Website (https://www.uwanttech.com/pages/launch) für 429 $ vorbestellt werden.Der kabellose All-in-One-Nass-Trockensauger X100 verfügt über patentierte Doppelwalzenbürsten, die eine doppelt so hohe Schrubbkraft bei der Reinigung von trockenen und nassen Verschmutzungen ermöglichen, sowie über das patentierte UWANT-Schneidsystem für Tierhaare, das eine vollständige Innenreinigung des Gerätes ermöglicht. Sein eingebauter intelligenter Infrarotsensor ermöglicht eine Echtzeit-Erkennung der Walzenbürste und eine automatische Anpassung der Wassermenge und der Absaugung, wodurch die Reinigung schonender wird. Mit einer langen Akkulaufzeit von 50 Minuten und einer 3-stündigen Schnellladung kann das Gerät mit einer einzigen Ladung problemlos eine Wohnung von 300 Quadratmetern abdecken.Nach 1,5 Jahren intensiver Forschung und Entwicklung wird der kabellose All-in-One-Nass-Trocken-Sauger X100 als das Flaggschiff der Marke UWANT im Jahr 2022 positioniert. Um die offizielle Markteinführung des X100 zu feiern, organisiert UWANT über Facebook eine Verlosung mit zahlreichen Preisen, darunter ein UWANT X100, eine Reihe von Flaschen mit Tiefenreinigungslösungen und andere hochwertige Produkte.Vor dem X100 brachte UWANT das sehr populäre M100 Milbenentfernungsgerät und den B100 Mehrfachfleckenreiniger auf den Markt. Im Jahr 2021 dominierte UWANT den chinesischen Markt für Reinigungsprodukte und verzeichnete 100.000 verkaufte B100 Einheiten über Tmall und JD.com.Informationen zu UWANT TechnologyMit der Mission, neue Wege der intelligenten Reinigung zu entwickeln, ist UWANT auf Smart-Home-Innovationen spezialisiert und integriert industrielles Produktdesign, technologische Innovation, Forschung und Entwicklung, Produktion und Vertrieb. Das Unternehmen schloss seine millionenschwere Angel-Finanzierung im Januar 2021 ab. Im August 2021 schloss das Unternehmen seine A+ Investitionsrunde mit Unterstützung von ZhenFund und Hillhouse Capital ab. UWANT verfügt heute über mehr als 100 leitende F&E-Ingenieure und hat weltweit insgesamt 185 Patente angemeldet. Um die Kunden weltweit besser bedienen zu können, hat das Unternehmen Lager- und Logistikdienste in Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und China eingerichtet und verfügt über eigene technische Servicezentren in Italien, den USA und Japan, um den Kunden weltweit alle Dienstleistungen vor und nach dem Verkauf aus einer Hand anbieten zu können.Kontakt:marketing@uwanttech.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=l51wpxfW0GkFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1870701/image.jpgOriginal-Content von: UWANT Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164620/5288666