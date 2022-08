Hamburg (ots) -Das NDR Fernsehen überträgt am Mittwoch, 10. August, die offizielle Trauerfeier der Freien und Hansestadt Hamburg für ihren Ehrenbürger Uwe Seeler aus dem Volkspark Stadion. "Abschied von Uwe Seeler" beginnt um 13.30 Uhr. Das Erste übernimmt die Sendung von 13.59 bis 15.00 Uhr. Kommentator ist Alexander Bleick. Julia-Niharika Sen und Alexander Bommes moderieren.Am Abend blickt Julia-Niharika Sen in einem "NDR Info Extra: Abschied von Uwe Seeler" ab 20.15 Uhr im NDR Fernsehen gemeinsam mit NDR Sportchef Gerd Gottlob auf den Tag. Reporterinnen und Reporter berichten von der Trauerfeier und sammeln Reaktionen von Prominenten, Weggefährten und trauernden HSV-Fans.NDR Info überträgt auch im Radio von 14.00 bis 15.00 Uhr live die Trauerfeier, Kommentator ist hier Michael Augustin. NDR 90,3 wird zwischen 14.00 und 15.00 Uhr live ins Volksparkstadion schalten, um mit Trauergästen zu sprechen. Am Abend folgt auf NDR 90,3 von 20.00 bis 21.00 Uhr eine Sondersendung zum Abschied von Uwe Seeler. Auch NDR 2 nimmt den Tag über Abschied von Uwe Seeler. Vor Beginn der Trauerfeier wird der "NDR 2 Morgen" berichten, außerdem sind Gespräche in den "NDR 2 Updates" und im Tagesprogramm geplant.NDR.de wird die Trauerfeier live streamen.Die Hamburger Fußball-Legende Uwe Seeler war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorben.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationRalf PleßmannTel.: 040/4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5288672