Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat sich in den vergangenen Wochen im Einklang mit dem Gesamtmarkt sehr erfreulich entwickelt. Leider ist das im Kurs noch nicht zu sehen, da seit über einer Woche keine Notierungen mehr gestellt werden. Grund zur Sorge besteht deshalb aber nicht.Es ist das altbekannte Problem auf der Social-Trading-Plattform. Wenn es bei Aktien zu bestimmten Kapitalmaßnahmen kommt, dauert es immer eine Weile, bis für diesen Wert wieder Kurse zur Verfügung stellen. Das betreffende wikifolio ist dann logischerweise ebenfalls nicht handelbar, was am Ende dann auch für unser Dachwikifolio zutrifft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...