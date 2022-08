Ein altes Sprichwort an der Börse heißt: Der Chart lügt nicht. Während sich der Gesamtmarkt in den vergangenen Tagen und Wochen erholen konnte, ging diese Erholung an dem Sportartikelhersteller Under Armour praktisch spurlos vorbei. Die Aktie bleibt nahe ihres Tiefs gefangen. Heute kommen wenig erfreuliche Meldungen.Der Sportartikelhersteller Under Armour senkt seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr. Das Unternehmen begründete dies am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Geschäftsquartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...