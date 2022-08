Soeben wurde in den USA der ISM-Einkaufsmanagerindex für Dienstleistungen für den Monat Juli veröffentlicht. Hier die Daten im Detail. Hauptindex 56,7 (Vormonat 55,3 / für heute erwartet 53,5). Preise 72,3 (Vormonat 80,1). Auftragseingang 59,9 (Vormonat 55,6). Beschäftigung 49,1 (Vormonat 47,4). Geschäftsaktivität 59,9 (Vormonat 56,1 / für heute erwartet 54). Non Manufacturing PMI in the United ...

Den vollständigen Artikel lesen ...