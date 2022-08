KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Überraschend vorgelegte Quartalszahlen haben am Mittwoch die Aktien von Novo Nordisk unter Druck gebracht. Sie brachen nach einem enttäuschenden Quartalsumsatz mit dem Hoffnungsträger Wegovy, einem Medikament gegen Fettleibigkeit, um 8,5 Prozent auf 778,6 dänische Kronen ein. Allerdings waren die Papiere in den vergangenen sieben Wochen sehr gut gelaufen und haben auch eine starke Kursentwicklung in den vergangenen zwölf Monaten hinter sich. Bis zur Bekanntgabe des aktuellen Geschäftsberichts waren sie nach der Ölaktie Shell die am stärksten gelaufene im währungsgemischten Stoxx Europe 50 mit einem Plus von 46 Prozent.

Nun erhielt der Diabetes-Spezialist die Quittung der Anleger, nachdem er Erlöse von 1,18 Milliarden Kronen (158,5 Millionen Euro) für das abgelaufene zweite Jahresviertel meldete, während am Markt ein Umsatz von 1,5 Milliarden Kronen erwartet worden war./ck/he