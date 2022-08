Vor knapp Wochen empfahl DER AKTIONÄR (als Paywall-Artikel) einen Call-Optionsschein MD5ZRN (Hebel 4,4) auf Amazon. Die Spekulation auf eine kräftige Kursbewegung - auch infolge guter Quartalszahlen und eines optimistischen Ausblicks - ging auf: Der Schein liegt 85 Prozent im Plus. Wer dabei ist, zieht den Stopp nach.Amazon zieht an der Börse auch am Mittwoch an. Die Aktie liegt im frühen Handel an der Wall Street mit drei Prozent auf 137,84 Dollar im Plus.Die Aufholjagd von Amazon setzt sich damit ...

