Achtung! Wenn Sie wissen wollen, wer das Rennen an der Börse macht, sollten Sie hier zuschlagen: Hier https://bit.ly/3ohD9Bz den Report von Stefan Klotter, "Revival of the Fittest", herunterladen! Noch kostenlos! Zum Video: Im Wettbewerb um den Status der stärksten, weltweiten Supermacht könnte der Konflikt um Taiwan nur eine Episode sein. Aber mittelfristig könnten größere Herausforderungen auf uns Börsianer zukommen. Philipp Vorndran von Flossbach von Storch ordnet für uns die Lage abgeklärt ein und gibt einen Ausblick.