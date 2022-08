Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AT&S +3,83% auf 47,4, davor 6 Tage im Minus (-13,54% Verlust von 52,8 auf 45,65), Andritz 0% auf 45,92, davor 5 Tage im Plus (12,16% Zuwachs von 40,94 auf 45,92), Silber Philharmoniker 1/1 -1,03% auf 28,72, davor 5 Tage im Plus (7,4% Zuwachs von 27,02 auf 29,02), Rosenbauer -0,58% auf 34,5, davor 4 Tage im Plus (7,76% Zuwachs von 32,2 auf 34,7), RBI -0,32% auf 12,5, davor 3 Tage im Plus (8,48% Zuwachs von 11,56 auf 12,54), BKS Bank Stamm+0,65% auf 15,6, davor 3 Tage im Plus (2,63% Zuwachs von 15,2 auf 15,6), Telekom Austria -0,97% auf 6,15, davor 3 Tage im Plus (2,81% Zuwachs von 6,04 auf 6,21), Palfinger -3,29% auf 25, davor 3 Tage im Plus (11,42% Zuwachs von 23,2 auf 25,85), Josef Manner & Comp. AG +1,82% auf 112, davor 3 Tage ohne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...