SAN JOSE, Kalifornien, Aug. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Infinera (NASDAQ: INFN) gab bekannt, dass es vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Erwägungen beabsichtigt, erstrangige Wandelschuldverschreibungen zu einem Gesamtnennbetrag von 275 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2028 (die "Schuldverschreibungen") im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") anzubieten. Infinera beabsichtigt außerdem, dem Erstkäufer der Schuldverschreibungen eine 13-tägige Option zum Kauf weiterer Schuldverschreibungen im Wert von insgesamt 41,25 Millionen US-Dollar einzuräumen.



Bei den Schuldverschreibungen handelt es sich um allgemeine unbesicherte Verbindlichkeiten von Infinera, für die halbjährlich rückwirkend Zinsen anfallen und deren Laufzeit am 1. August 2028 endet, sofern sie nicht vor diesem Termin zurückgekauft, zurückgegeben oder umgewandelt werden. Die Umwandlung der Schuldverschreibungen erfolgt in bar bis zur Höhe des Gesamtnennbetrags der umzuwandelnden Schuldverschreibungen und nach Wahl von Infinera in bar, in Stammaktien von Infinera oder einer Kombination aus beidem für den ggf. verbleibenden Teil der Umwandlungspflicht, der über den Gesamtnennbetrag der umzuwandelnden Schuldverschreibungen hinausgeht.

Vor dem 1. Mai 2028 sind die Schuldverschreibungen nach Wahl der Inhaber nur bei Erfüllung bestimmter Bedingungen und während bestimmter Zeiträume wandelbar. Danach sind die Schuldverschreibungen jederzeit nach Wahl der Inhaber bis zum Geschäftsschluss des zweiten planmäßigen Handelstages, der dem Fälligkeitstermin unmittelbar vorausgeht, wandelbar. Der Zinssatz, der anfängliche Wandlungskurz und andere Bedingungen der Schuldverschreibungen werden zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung des Angebots festgelegt.

Infinera kann die Schuldverschreibungen nach eigenem Ermessen am oder nach dem 5. August 2025 ganz oder teilweise gegen Barzahlung zurücknehmen, wenn der letzte gemeldete Verkaufskurs der Infinera-Stammaktie mindestens 130 % des zu diesem Zeitpunkt geltenden Wandlungspreises für die Schuldverschreibungen beträgt, und zwar an mindestens 20 (aufeinanderfolgenden oder nicht aufeinanderfolgenden) Handelstagen in einem Zeitraum von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen (einschließlich des letzten Handelstags dieses Zeitraums), welcher an dem Handelstag (einschließlich) endet, der unmittelbar dem Tag vorausgeht, an dem Infinera die Rücknahme zu einem Rücknahmepreis von 100 % des Nennbetrags der zurückzunehmenden Schuldverschreibungen zuzüglich der bis zum Tag vor dem Rücknahmetag angefallenen und nicht bezahlten Zinsen bekannt gibt.

Die Inhaber der Schuldverschreibungen haben das Recht, von Infinera die Rücknahme aller oder eines Teils ihrer Schuldverschreibungen zu einem Rücknahmepreis in Höhe von 100 % ihres Nennwerts zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen zu verlangen, wenn eine grundlegende Änderung (wie im Schuldverschreibungsvertrag definiert) eintritt.

Infinera ist unter bestimmten Umständen auch verpflichtet, den Wandlungskurs für Inhaber zu erhöhen, die ihre Schuldverschreibungen im Zusammenhang mit bestimmten grundlegenden Änderungen vor dem Fälligkeitsdatum oder nach der Veröffentlichung einer Mitteilung über eine optionale Rücknahme durch Infinera wandeln.

Infinera beabsichtigt, einen Teil des Nettoerlöses aus dem Angebot für den Rückkauf der erstrangigen 2,125%-Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2024 im Rahmen von parallel zum Angebot privat ausgehandelten Transaktionen zu verwenden. Infinera beabsichtigt, den ggf. verbleibenden Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, einschließlich als Betriebskapital sowie zur Finanzierung von Wachstum und potenziellen strategischen Projekten.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Land verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Schuldverschreibungen und die bei der Wandlung der Schuldverschreibungen gegebenenfalls auszugebenden Stammaktien wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines anderen Landes registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder eine anwendbare Befreiung von den Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden.

Kontakt:

Infinera Medien:

Anna Vue

Tel. +1 (916) 595-8157

avue@infinera.com

Infinera Investoren:

Amitabh Passi

Tel. +1 (669) 295-1489

apassi@infinera.com

Über Infinera

Infinera ist ein weltweiter Anbieter von innovativen offenen optischen Netzwerklösungen, die es Netzbetreibern, Cloud-Betreibern, Behörden und Unternehmen ermöglichen, die Netzwerkbandbreite zu skalieren, Service-Innovationen zu beschleunigen und den Netzwerkbetrieb zu automatisieren. Infinera-Lösungen bieten branchenführende Wirtschaftlichkeit und Leistung für Langstrecken-, Unterwasser-, Rechenzentrumsverbindungs- und Metro-Transportanwendungen.

Infinera und das Infinera-Logo sind eingetragene Marken der Infinera Corporation.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Artikel 27A des U.S. Securities Act sowie Artikel 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich in der Regel auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung von Infinera und basieren auf aktuellen Erwartungen, Prognosen und Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die vorgeschlagenen Bedingungen der Schuldverschreibungen, der Abschluss, der Zeitpunkt und der Umfang des vorgeschlagenen Angebots und die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Zukunftsgerichtete Aussagen können auch anhand von zukunftsgerichteten Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "könnten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "sollten", "werden" und "würden" oder der Verneinung dieser Wörter oder ähnlicher Begriffe oder Ausdrücke erkannt werden, die sich auf die Erwartungen, Strategien, Prioritäten, Pläne oder Absichten von Infinera beziehen. Diese Aussagen basieren auf Informationen, die Infinera zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Unsicherheiten erheblich von den angegebenen oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Weitere Informationen zu potenziellen Faktoren, die das Geschäft von Infinera beeinträchtigen können, sind im aktuellen Quartals- und im Jahresbericht dargelegt, die bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurden, darunter der bei der SEC am 28. Juli 2022 eingereichte Quartalsbericht auf Formular 10-Q für das Geschäftsquartal, das am 25. Juni 2022 endete, sowie nachfolgend von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereichte bzw. übermittelte Dokumente und Berichte. Diese Berichte stehen auf der Website der SEC unter www.sec.gov zur Verfügung. Infinera übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt derzeit auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.