Am MIT hat sich mit dem "analogen Deep Learning" ein neuer Bereich der künstlichen Intelligenz etabliert. Der soll eines Tages deutlich höhere Rechenperformance bei deutlich geringerem Energieverbrauch ermöglichen. Am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts beschäftigt sich ein multidisziplinäres Team damit, eine Art von menschengemachten analogen Synapsen zu entwickeln. Dabei war es ihnen bereits gelungen, Synapsen mit einer Leistung herzustellen, die die der biologischen Synapsen im menschlichen Gehirn um den Faktor eine Million übertreffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...