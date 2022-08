Wenn wir Millionen von Elektroautos auf unseren Strassen sehen wollen, dann brauchen wir auch die Ladeinfrastruktur dafür sowie den notwendigen Strom. Bergbau ahoi!

Leider erkennen die Akteure der Klimakrise die Notwendigkeit einer rasch wachsenden Metall- und Mineralienförderung immer noch nicht oder nur unzureichend an. Die Ahnungslosigkeit der Klimaschützer in Bezug auf den Bergbau ist nach wie vor frappierend.

Ein aktueller Bericht von Fitch Ratings, der die Risiken des Klimawandels für verschiedene Sektoren bewertet, enthält zwei Grafiken, die anschaulich zeigen, wie zentral Metalle und Bergbau für die Dekarbonisierung sind.

Das jüngste Prognoseszenario der Vereinten Nationen geht von einem erheblichen Anstieg der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien - Wasser-, Wind- und Sonnenenergie - in allen Regionen aus.

Erneuerbare Energien werden bis 2050 mit 73 % der Gesamtmenge gegenüber 25 % im Jahr 2020 die größte Stromquelle weltweit sein. Der Anteil von Wind- und Sonnenenergie an der weltweiten Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien wird von 34 % im Jahr 2020 auf 85 % im Jahr 2050 steigen.

In Verbindung mit der Metallintensität der erneuerbaren Energieressourcen wird deutlich, dass die Auswirkungen auf Metalle und den Bergbau immens sein werden, selbst wenn die Installation von Kapazitäten für erneuerbare Energien weit hinter den Erwartungen zurückbleibt.

Die Herstellung und Installation von erneuerbaren Energieträgern verschlingt viele Ressourcen, die nur durch den Bergbau zur Verfügung gestellt werden kann. Kupfer, Aluminium, Zink, Silizium und seltene Erden sind dieser Grafik zu entnehmen. Zusätzlich kommen aber auch Gold, Silber, Zinn und weitere Rohstoffe hinzu.

Als wichtige Komponente der Mobilitäts- und Energiewende tragen Kupferwerkstoffe erheblich dazu bei, erneuerbare Energien überhaupt erst möglich zu machen. Doch bereits jetzt befindet sich der Kupfermarkt beharrlich im Angebotsdefizit. Es betrug 2021 rund 475.000 Tonnen, wie die International Copper Study Group (ICSG) jüngst mitteilte. Es wird also mehr Kupfer verbraucht als durch die Minenproduktion und das Recycling im gleichen Zeitraum angeboten wird.

Umso wichtiger ist die Erschließung neuer Kupferprojekte, um in Zukunft die steigende Nachfrage bedienen zu können. Die Unternehmen Hannan Metals und Kutcho Copper sind da auf dem besten Weg!

Alles Wissenswerte über diese wichtigen Energie-Rohstoffe und die damit involvierten Unternehmen finden Sie in unserem Batteriemetall-Report 2022:

https://download.resource-capital.ch/fileadmin/reports/2022/online_de_BMR_2022.pdf?utm_source=pdf&utm_medium=&utm_id=download

Diese Spezialreportreihe startete im Herbst 2016 mit Lithium, da wir dieses Metall, ebenso wie Kobalt, Nickel und Kupfer als eines der großen Energiezukunftsmetalle sowie als große Chance mit viel Potenzial sehen.

Hannan Metals identifiziert auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Valiente-Projekt in Zentralperu eine aufgedeckte Kupfer-Gold-Porphyr-Mineralisierung mit gut entwickelten Quarzgängen über ein 1.600 Meter langes und 800 Meter breites Gebiet.

Die detaillierten Feldarbeiten decken bisher nur einen kleinen Bruchteil von 4 Prozent von der Gesamtfläche ab und bieten damit noch ein riesiges Explorationspotential. Hannan Metals vermutet umfangreiche und systematische Bodenprobenanomalien über mehrere Kilometer. Die Identifizierung dieser Mineralisierung ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Kutcho Copper ist mit seinem hochgradigen, kostengünstigen Erschließungsprojekt im Machbarkeitsstadium in einer Tier-1-Jurisdiktion einzigartig positioniert. Sein hochgradiges Kupfer-Zink-Projekt Kutcho im Norden von British Columbia wird auf dem Weg zu einer positiven Bauentscheidung auch dieses Jahr genehmigungstechnisch weiter vorangetrieben.

Dazu wird zurzeit der Wiedereintritt in den Prozess der Umweltverträglichkeitsprüfung als nächster Schritt zum Abschluss der Genehmigungsverfahren für die Minenerschließung unternommen. Zeitgleich finden Gesprächen und Konsultationen mit den First Nations und den Gemeinden statt. Auch auf bilanzieller Seite tut sich einiges. Kutcho beseitigt Schulden und erweitert die Partnerschaft mit Wheaton Precious Metals. Auch aus der Ausübung von Warrants erhält das Unternehmen 2,8 Millionen Dollar. Zudem konnte mit Andrew Sharp erst kürzlich ein neuer Chief Operating Officer präsentiert werden. Seine Fähigkeiten sind perfekt geeignet, da sich das Unternehmen durch wichtige technische Planungsphasen in Richtung einer Bauentscheidung bewegt, und er verfügt über die erforderliche Erfahrung im Minenbau und -betrieb.

