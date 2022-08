Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -PraSaga, eine Schweizer Stiftung, die eine neue Layer One Blockchain entwickelt, gab heute ihre Partnerschaft mit Metahug bekannt, einer globalen philanthropischen Organisation, die Kindern mit begrenzten Mitteln hilft, das Web3 zu verstehen und zu nutzen. Metahug wird Kindern die Nutzung und Erstellung von Web3-Tools über die beliebte Jugendspielplattform Roblox zeigen, wobei PraSaga kostenlosen Zugang zu seiner SagaChain bietet, um die Initiative zu unterstützen.Die Partnerschaft wird mit einem Metahug Back-to-school Roblox Hackathon gefeiert, der junge Schüler weltweit dazu ermutigt, auf der Plattform kreativ zu werden und mitzuarbeiten. Diese Initiative wird Bildung in Spielen vermitteln: verschiedene Web3-Themen, einschließlich Blockchain, DAO und Ownification. Der Hackathon am 10. September 2022 wird 24 Stunden dauern, und die Gewinner des Wettbewerbs werden bei der nächsten Veranstaltung vorgestellt.Bereitstellung einer einheimischen, kostenlosen Lernerfahrung für Kinder auf der ganzen WeltDie Vision von Metahug ist es, eine anteilnehmende, achtsame und gemeinschaftsorientierte Plattform aufzubauen, die Kindern auf der ganzen Welt dabei hilft, ihr Leben neu zu gestalten, indem sie kostenlose Schulungen zur Nutzung von Technologie-Tools der nächsten Generation anbietet. Metahug konzentriert sich insbesondere auf die Unterstützung von Kindern mit begrenzten Ressourcen, d. h. mit einem Mangel an materiellen Gütern, Versorgungsgütern oder Online-Kursen, oder mit einem begrenzten EQ, d. h. mit einem Mangel an emotionaler Unterstützung. Durch die Verwendung von Roblox werden PraSaga und Metahug das Lernen über Blockchain und Web3-Tools spielerisch gestalten und haben das Potenzial, Millionen von Kindern in einer Umgebung zu begeistern, in der sie sich wohl und heimisch fühlen.Die Bedeutung von Web3Web3 ist die neueste Version des World Wide Web und im Begriff, die Wirtschaft und die Gesellschaft weltweit zu revolutionieren. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass diejenigen, die weniger Zugang zu Unterstützung und Ressourcen haben, angemessen über seinen Nutzen aufgeklärt werden. Web3 wird ein integraler Bestandteil des Lebens der Gen Z und Gen Alpha sein und ihnen Unterhaltung, Bildungsressourcen und Arbeitsplätze bieten - auch durch Mechanismen wie NFTs und DAOs. Das Programm von Metahug bietet kostenlose Kurse zur Nutzung von Web3 an, die Kinder auf das Erwachsenenalter vorbereiten und es ihnen ermöglichen, ihre Bildung selbst in die Hand zu nehmen, wobei die Freude am Spiel nicht zu kurz kommt.Jay Moore, Chief Collaboration Officer bei PraSaga, erklärt: "Die rasante Entwicklung der Technologie macht es vielen schwer, die revolutionäre Kraft von Web3 und Blockchain zu begreifen. Aber die Weise, wie Unternehmen, Bildung und unsere Wirtschaft funktionieren, wird sich durch Web3 und Blockchain verändern. Philanthropie ist einer der Grundpfeiler von PraSaga. Ein großer Teil hiervon besteht darin, Wege zu finden, um künftigen Generationen auf der ganzen Welt zu zeigen, wie man Web3-Tools nutzt, mit denen ältere Generationen noch Schwierigkeiten haben. Unsere Partnerschaft mit Metahug ist von unschätzbarem Wert, um dieses Ziel zu erreichen."Lian Pham, der Mitbegründer von Metahug, erläutert: "Wir bei Metahug glauben, dass die Zukunft der Philanthropie in der Dezentralisierung durch Web3-Bildung und Mentorenschaft liegt. Doch für viele junge Menschen der Gen Z und Gen Alpha - also diejenigen, die am stärksten davon betroffen sein werden - ist es schwierig, eine angemessene Aufklärung über die Nutzung und die Vorteile der Technologie zu erhalten. Durch die Teilnahme an unserer DAO ermöglichen wir den Kindern nicht nur praktische Erfahrungen mit Web3-Tools, sondern vermitteln ihnen auch alles, was sie brauchen, um sich selbst und andere dazu zu bilden, zu befähigen und zu inspirieren, als die Führungskräfte von morgen die großen Herausforderungen der Menschheit zu lösen."Um als Schüler, Redner oder Gast am Back-to-School-Roblox-Event teilzunehmen oder sich am Wettbewerb zu beteiligen, melden Sie sich hier beim Hackathon-Event an.Hinweise für RedakteureInformationen zu PraSaga PraSaga ist eine Schweizer Stiftung, die die nächste Generation der Layer One Blockchain entwickelt. Die Technologielösung von PraSaga löst viele der Einschränkungen, mit denen die Layer-One-Blockchains der ersten Generation zu kämpfen haben. Die SagaChain setzt erfolgreich auf die Senkung der Transaktionsgebühren, die Erweiterbarkeit für Lieferketten und senkt die Entwicklungskosten erheblich.Informationen zu Metahug Metahug bietet ein Zuhause für Gamification in der Bildung und koordiniert Lernen, Spielen und Verdienen. Wir arbeiten mit Play2Learn zusammen, um Metahug als sichere, transparente und verantwortliche Lösung für einen positiven globalen Wandel zu entwickeln und zu fördern. Unsere Gemeinschaft wurde gegründet, um Kindern mit begrenzten Mitteln zu helfen, ihr Leben mit neuen, auf Kinder ausgerichteten Ansätzen neu zu gestalten. Wir unterstützen sie auf ihrem Weg, indem wir innovative Technologien wie Web3 Education einführen.Informationen zum MetaHug Back-to-School Roblox Hackathon Der MetaHug Back-to-school Roblox Hackathon ermutigt junge Schüler weltweit, sich auf der Plattform zu engagieren und aktiv mitzuwirken. Diese Initiative vermittelt Bildung innerhalb der Spiele: verschiedene Web 3-Themen, einschließlich Blockchain, DAO und Ownification. Der Hackathon am 10. September 2022 wird 24 Stunden dauern, und die Gewinner des Wettbewerbs werden bei der nächsten Veranstaltung vorgestellt.Die Hackathon-Veranstaltung umfasst Workshops, Gastredner, Interviews, Modeschauen, Konzerte und mehr - sowohl in der physischen als auch in der nicht-physischen Welt. Das physische Event findet im Horseshoe Bay Resort im Texas Hill Country statt, während das nicht-physische Event im Metahug-Livestream, auf YouTube und im Roblox-Metaverse zu sehen sein wird.