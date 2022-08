Die World Apple and Pear Association (WAPA) hat die Apfel- und Birnenbestandszahlen vom 1. Juli 2022 veröffentlicht. Die Zahlen zeigen, dass die Apfelbestände in Europa um 16,5% gegenüber 2021 auf 535.521 Tonnen gestiegen sind, während sich die Birnenbestände um 27% auf 27.535 Tonnen erhöhten. Grafik © WAPA In den USA erreichten die Birnenbestände 10.403...

