Der Halbjahresbericht der Lufthansa fällt ausgesprochen stark aus. Das lang erwartete Comeback beginnt endlich. Die Zahlen von eBay fielen nicht so schlecht wie befürchtet aus. Die Plattform erlebte einen Umsatz- und Gewinnrückgang im 2. Quartal und erwartet einen weiteren Rückgang im laufenden Quartal. Softbank verkauft seine Alibaba Beteiligung ab. Rund die Hälfte der Aktien soll am Terminmarkt verkauft worden sein und 22 Mrd. US-Dollar in die Kasse gespült haben.Asien präsentiert sich am Donnerstagmorgen sehr freundlich. Alle Benchmarks in der ...

