Sharjah, die Hauptstadt des Emirats Sharjah, entwickelt gemeinsam mit Kapsch TrafficCom ein intelligentes Verkehrsmanagement. Ziel: Den Verkehrsfluss verbessern, die Reisezeiten in der Stadt verkürzen und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger erhöhen. Darüber hinaus wird eine Verkehrsleitzentrale der Stadt ermöglichen, den Verkehr an 48 Knotenpunkten in der ganzen Stadt umfassend und koordiniert zu steuern. Über einen Zeitraum von 12 Monaten, der im Mai 2022 begann, liefert Kapsch TrafficCom 48 Steuergeräte, Kameras und die EcoTrafiX-Software, integriert das System und installiert eine Verkehrsleitzentrale für die Stadtbehörden. Über diese ersten 12 Monate hinaus ist das Unternehmen auch für drei weitere Jahre mit ...

