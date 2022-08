Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2021 der Kostad AG wird nach dessen Fertigstellung und Feststellung voraussichtlich am 15. September 2022 veröffentlicht werden und nicht wie zuletzt vom Unternehmen fälschlicherweise mitgeteilt am 31. August. Der Termin für die ordentliche Hauptversammlung verschiebt sich voraussichtlich auf den 17. Oktober 2022. Der konkrete Termin wird nach Fertigstellung der Prüfung durch den Jahresabschlussprüfer festgelegt werden, heißt es in einer Korrektur zur jüngsten Mitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...