FRANKFURT (Dow Jones)--Die Produktion im Dienstleistungssektor Deutschlands hat sich im Mai stark erhöht. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte sich der Umsatz (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) gegenüber dem Vorjahresmonat preisbereinigt um 20,3 Prozent.

"Die Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit vielen Feiertagen im Mai diesen Jahres weckte die Reiselust der Deutschen", hieß es von Destatis. Den mit Abstand größten realen Umsatzzuwachs zum Vorjahresmonat verbuchten die Reisebüros und Reiseveranstalter mit einem Plus von 420,4 Prozent. Damit lagen die Umsätze dieser krisengeschüttelten Branche sogar um 7,0 Prozent über dem Niveau vom Mai 2019, also dem Vergleichsmonat vor der Corona-Pandemie.

Auch in der Personenbeförderung insgesamt waren die Umsatzzuwächse mit einem Plus zum Vorjahresmonat von 78,9 Prozent besonders hoch. Innerhalb dieser Branche stiegen die Umsätze in der Personenbeförderung in der Luftfahrt um 350,0 Prozent.

In der ebenfalls stark von der Krise betroffen Kreuzfahrtbranche waren die Umsätze im Mai um 229,0 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Die Personenbeförderung im Eisenbahnverkehr verbuchte im Monat vor der Einführung des 9-Euro-Tickets ein reales Umsatzplus von 146,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

