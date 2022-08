Europäische Indizes dürften höher eröffnen Bank of England erwartet eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte Ergebnisberichte von Lyft, Nikola und Beyond Meat Die Futures-Märkte deuten auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung hin, wobei die DE30-Futures rund 50 Punkte über dem gestrigen Schlusskurs liegen. Der Ölpreis hat seine Talfahrt nach dem kurzen Anstieg nach der OPEC+-Entscheidung wieder aufgenommen und nähert sich der Marke von 90 USD pro Barrel. An den Devisenmärkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...