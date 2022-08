Die Kursgewinne im späten US-Aktienhandel nach erfreulichen Konjunkturdaten dürften am Donnerstag auch dem deutschen Aktienmarkt Auftrieb verleihen. Der DAX wurde am Morgen +1,03% zeitweise rund 0,4 Prozent höher bei 13.637 Zähler taxiert. Damit würde der deutsche Leitindex erstmals seit Mitte Juni die Marke von 13.600 Punkten überwinden. Von den in der Zeit von Anfang Juni bis Anfang Juli verbuchten ...

