Gestern wurden die finalen Einkaufsmanagerdaten von S&P Global für den Monat Juli veröffentlicht. Und demnach fiel der Rückgang der Wirtschaftsleistung in der Eurozone nicht ganz so stark aus wie zunächst gemeldet. Der Gesamt-Einkaufsmanagerindex - also Industrie und Dienstleistung zusammen - gab statt auf 49,4 "nur" auf 49,9 Punkte nach. Er bleibt damit aber auf einem 17-Monats-Tief und unterhalb der Schwelle von 50 Zählern, ab der Wachstum signalisiert wird. Als ich am 23. Juni die damaligen Einkaufsmanagerdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...