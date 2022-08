Die große Mehrheit kennt Kryptowährungen, doch nur wenige nutzen sie. Immerhin 22 % der Deutschen halten sie jedoch grundsätzlich für eine geeignete Anlageform. Das zeigt eine neue YouGov-Umfrage im Auftrag der Management- und Technologieberatung BearingPoint. In Deutschland hat nur jeder Zehnte noch nie von Kryptowährungen gehört, in Frankreich sind es 14%. In Österreich und der Schweiz ist der Anteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...