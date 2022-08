Mainz (ots) -Selbstbestimmung und Zufriedenheit in Werkstätten und Büros - New Work ist mehr als Homeoffice, mehr als flexibles und mobiles Arbeiten. Wer profitiert? Und wo sind die Grenzen der neuen Arbeitswelt? Diesen Fragen geht am Montag, 8. August 2022, 19.25 Uhr im ZDF, die "WISO"-Dokumentation "New Work. Die Zukunft der Arbeit" nach. Der Film von Freya Engels und Oliver Koytek steht ab Freitag, 5. August 2022, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.Greta und Jan Navel leben den Traum von vielen: Als Angestellte sind sie seit einem halben Jahr im Van auf Weltreise und erledigen ihre Arbeit, wann und wo es gerade passt: mal frühmorgens am Campingtisch, mal tagsüber im Café oder auch abends in einer Strandbar. Feste Telefontermine mit ihrem Arbeitgeber haben sie nur einmal in der Woche. Wirklich ein Traum? "Prinzipiell ja, aber natürlich kostet dieses autarke Leben auch manchmal Kraft. Die Arbeit muss erledigt werden - auch bei instabilem Netz und schlechtem Wetter", sagt Greta.Viele Unternehmen haben ihre Arbeitszeitmodelle radikal modernisiert - auch in der Hotel-Branche: Personalkoordinator Tim Meckelholt sieht seine Mitarbeiterin Annemarie seltener als früher, dafür aber länger. In den "25hours-Hotels" in Österreich, Deutschland und der Schweiz haben alle Angestellten die Wahl zwischen dem klassischen Fünf-Tage-Modell oder dem neuen Vier-Tage-Modell mit längeren Arbeitszeiten. Seit sich das herumgesprochen hat, ist die Bewerbungsrate um 200 Prozent gestiegen. "In Zeiten von Fachkräftemangel sind flexible Arbeitszeitmodelle ein echter Wettbewerbsvorteil", sagt der Personalkoordinator.Work-Life-Blending statt Work-Life-Balance - ein Modell, bei dem Arbeits- und Privatleben verschwimmen: "Wenn Mitarbeitende private Dinge in ihren Arbeitstag integrieren können, reduziert das ihren Alltagsstress und steigert gleichzeitig die Bindung an das Unternehmen", so Arbeitsmarktexperte Dr. Daniel Dettling. "Work-Life-Blending kann zur Win-Win-Situation für alle werden." Beim Maschinenbauunternehmen Trumpf funktioniert das mit flexiblen Arbeitszeitkonten für alle und konsequente Digitalisierung der Produktionsabläufe. Dazu kommen eine hauseigene Kita, Fitnessstudio, Reinigungs- und Bügelservice sowie Gesundheitscheck.Die "WISO"-Dokumentation zeigt, inwiefern New Work für mobiles, flexibles und selbstbestimmtes Arbeiten mit allen Vor- und Nachteilen steht und die Arbeitswelt damit ein neues Level betritt.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/wiso"WISO" in der ZDFmediathek: https://www.zdf.de/verbraucher/wiso/wisospezial-energiekrise-vom-27-juni-2022-100.htmlPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5288927