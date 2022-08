Realty Income (WKN: 899744) hat die aktuelle Quartalsberichtssaison ebenfalls genutzt, um auf die eigenen Qualitäten aufmerksam zu machen. Die Aktie bewegte sich zwar nicht nach der Präsentation der neuen Zahlen. Aber bei einem Real Estate Investment Trust ist das auch nicht unbedingt der Fall. Aber schauen wir heute, was uns Realty Income überhaupt lieferte. So viel können wir an dieser Stelle sagen: Bei den entscheidenden Kennzahlen gibt es Wachstum. Das ist alles, was für den Moment zählt. Realty ...

