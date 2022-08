Fonds können unterschiedliche Schwerpunkte haben. Der Fokus kann auf Regionen, Branchen oder Anlageklassen gelegt werden. Mittlerweile hat sich noch eine weitere Komponente in die Fondsschwerpunkte eingereiht: der Themenfonds.Themenfonds auf dem VormarschInnerhalb einer Dekade habe sich das verwaltete Vermögen, das in themenspezifischen Portfolios angelegt ist, verzehnfacht (Stand: Juli 2020), wie das Online-Magazin finanzen.net berichtet. Der Bedarf an thematischen Fonds ist groß, denn mittlerweile interessieren sich Anleger nicht mehr nur für Rendite, Risiko und Liquidität, sondern auch für den Zweck ihrer Geldanlage. Die Prioritäten der Privatanleger sind dabei maßgebend. Ihr Gewissen spielt eine wichtige Rolle. Darüber hinaus sind Themenfonds weder an Regionen noch Branchen gebunden.

