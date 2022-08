Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft hat heute ihre Zahlen zum 2. Quartal 2022 vorgelegt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft:Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lufthansa AG, sagt: "Die Lufthansa Group ist zurück in den schwarzen Zahlen. Dies ist ein starkes Ergebnis nach einem Halbjahr, das für unsere Fluggäste aber auch für unsere Mitarbeiter herausfordernd war. Weltweit geriet die Airline-Industrie an ihre operativen Grenzen. Gleichwohl schauen wir optimistisch in die Zukunft. Wir haben unser Unternehmen gemeinsam durch die Pandemie und damit die schwerste finanzielle Krise unserer Geschichte gebracht. Jetzt gilt es konsequent die Stabilisierung unseres Flugbetriebs fortzuführen. Dafür haben wir zahlreiche Maßnahmen ergriffen und erfolgreich umgesetzt. Außerdem setzen wir alles daran, die Premium-Positionierung unserer Airlines wieder auszubauen und damit dem Anspruch unserer Kunden und auch unserem eigenen Anspruch wieder vollumfänglich gerecht zu werden. Wir wollen und werden unsere Position als die Nummer Eins in Europa weiter ausbauen und dadurch unseren Platz in der weltweiten Top-Liga unserer Branche behaupten. Neben der erreichten Rückkehr in die Profitabilität haben nun Top-Produkte für unsere Kunden und Perspektiven für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder höchste Priorität." ...

