Die Analysten der Baader Bank stufen nach Zahlen-Bekanntgabe die voestalpine weiter mit Buy und Kursziel 40,0 Euro ein. voestalpine habe die bereits vorab bekannt gegebene 2 Mrd. Euro EBITDA-Guidance für das Geschäftsjahr 2022/23 bestätigt, was eine deutliche Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen impliziere, so die Analysten. "Solange es keine klare Sicht auf die wirtschaftliche Entwicklung in Europa gibt, scheinen die Märkte Stahlunternehmen als nahezu nicht investierbar anzusehen", so die Baader-Analysten.

