Die Mitte Juli begonnene Erholung am deutschen Aktienmarkt setzt sich auch am Donnerstag fort. Unterstützung erhalten die Kurse aus den USA, wo Konjunkturdaten die Erwartungen von Experten übertroffen hatten. Vor allem an der Technologiebörse Nasdaq stiegen die Kurse gestern kräftig. Der DAX nähert sich bald einem wichtigen Widerstand.Die Kurstreiber für die Aktienbörsen seien gegenwärtig nicht einheitlich, sagt Jim Reid, Aktienstratege bei der Deutschen Bank. Zuletzt hätten schwache Wachstumszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...