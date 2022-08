NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Analyst Kamran Hossain attestierte dem Rückversicherer am Donnerstag in einer ersten Reaktion ein robustes zweites Quartal. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 07:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 07:22 / BST

