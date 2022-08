Zürich (www.anleihencheck.de) - Jede Krise ist auch eine Chance - dieses Sprichwort klingt für Anleger, die seit Jahresanfang deutliche Verluste erlitten haben, vermutlich recht abgedroschen, so Ute Heyward, Senior Portfolio Managerin bei Fisch Asset Management in Zürich.Denn so einfach sei es natürlich nicht: Die Herausforderung für Anleger liege darin, die Chance als solche zu erkennen und entsprechend zu handeln. Die Experten würden meinen, dass der massive Einbruch bei Wachstumswerten jetzt eine derartige Chance darstellen könnte. Denn Aktien aus Bereichen wie Software und Onlinehandel hätten mittlerweile viel heiße Luft abgelassen und würden bei deutlich tieferen Bewertungen notieren. Die Unternehmen seien oftmals etabliert und rentabel und damit weit entfernt von den verlustreichen Hoffnungsträgern der Internetblase. ...

