Frankfurt (www.fondscheck.de) - Wohl kaum ein Industriezweig ist derzeit so starken Veränderungen ausgesetzt wie die Energiebranche, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Ob Klimawandel, Dezentralisierung oder aktuell der Ukraine-Krieg: Die Herausforderungen sind immens, Anleger und Investoren müssen sich immer wieder neu orientieren. Der OPTINOVA Conventional & Clean Energy (ISIN DE000A3CWRP4/ WKN A3CWRP, AK R; ISIN DE000A14N5W1/ WKN A14N5W, AK I) ist seit sieben Jahren mit einem ausgezeichneten Track-Record auf den Energiebereich spezialisiert. Die breite Streuung im Portfolio sorgte bisher für weniger Volatilität und geringere Drawdown-Phasen. Mehr dazu im Interview mit Armin Sabeur, Vorstand und Portfolio Manager von OPTINOVA. ...

