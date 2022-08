Die Online-Handelsplattform Ebay tut sich nach dem Ende des pandemiebedingten Internet-Bestellbooms weiter schwer. Sinkende Umsätze und rote Zahlen prägten das zweite Geschäftsquartal. Doch die Aktie zeigt sich robust und könnte ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Trader riskieren ein paar Euro.Wie das Unternehmen am Mittwoch nach Handelsschluss in New York mitteilte, fiel der Umsatz im zweiten Quartal im Jahresvergleich um neun Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verbuchte Ebay sogar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...