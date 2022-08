Die Lufthansa ist auf einem guten Weg, wie die endgültigen Halbjahreszahlen am Donnerstag bestätigen. Nach der Rückkehr in die Gewinnzone im zweiten Quartal (DER AKTIONÄR berichtete) rechnet die Kranich-Airline jetzt auch für das Gesamtjahr mit einem operativen Plus. Vorstandschef Carsten Spohr hat konkrete Vorstellungen.Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) dürfte 2022 mehr als eine halbe Milliarde Euro erreichen, teilte das MDAX-Unternehmen am Donnerstag mit. Dazu soll ...

