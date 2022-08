Zinsanhebungen, Inflation, Rezession - ein ruhiger Sommer fühlt sich anders an. "Während in den USA die Notenbank Fed immer noch um ein ‚Soft Landing' kämpft, d. h. die Wirtschaft nicht kollabiert, bevor die Inflation zurückgeht, scheint in Europa ein Einbruch der Wirtschaft zunehmend unvermeidbar", sagt Thomas Böckelmann, leitender Portfoliomanager der Vermögensmanagement Euroswitch. Die Fed hat sich durch beeindruckende Zinsanhebungen wieder Puffer für neue Zinssenkungen und andere Fördermaßnahmen ...

