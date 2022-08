AstroPay, Anbieter der bevorzugten Zahlungslösung von Millionen Nutzern weltweit, meldete heute die Ernennung von Fayyaz Ansari zum Chief Financial Officer.

Ansari ist seit mehr als 20 Jahren im Finanzwesen tätig und bringt ein tiefgreifendes Verständnis der globalen Zahlungsbranche mit. Vor seiner Tätigkeit bei AstroPay war er CFO der Abteilung Digitale Geldbörse sowie Vorstandsmitglied der regulierten Einheiten von Skrill, NETELLER Income Access (Teil der Paysafe Group Plc). Er wird seine neue Tätigkeit in Großbritannien ausüben und für die Beaufsichtigung aller Aspekte des globalen Finanzmanagements und zugehöriger Aktivitäten von AstroPay zuständig sein.

Ansaris ausgedehnte Führungserfahrung umfasst die Bereiche Controllership, Treasury, Finanzplanung und Analyse, Steuerumstrukturierung, Unternehmensfinanzen, Performance-Management, Fusionen und Übernahmen sowie strategische Planung. Außerdem war er auch für weitere Aspekte des Finanzwesens zuständig, darunter Banking, Investments, Finanzsysteme, und beteiligt an Mittelbeschaffung und Aufgabenkoordinierung für einen Ausstieg mittels Aktienverkauf Börsengang. Ansari begann seine Laufbahn als Buchprüfer und vor seiner Tätigkeit für Skrill war er bei PricewaterhouseCoopers LLP beschäftigt. Er ist ausgebildeter Wirtschaftsprüfer und besitzt einen MBA-Abschluss von der Warwick Business School in Großbritannien.

Mikael Lijtenstein, CEO von AstroPay, kommentierte: "Ich freue mich sehr, Fayyaz Ansari bei AstroPay begrüßen zu dürfen, wo er zweifellos sofortigen Eindruck machen wird, da wir uns zur weltweit führenden Zahlungsplattform entwickeln wollen. Seine umfangreiche Erfahrung wird einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung unserer strategischen Pläne für beschleunigtes Wachstum und die Aufstellung von AstroPay für die Zukunft leisten. Fayyaz und sein Team werden bei unserer Mission mitwirken, Millionen von Menschen weltweit finanzielle Freiheit zu verschaffen. Er ist ein ausgezeichneter Neuzugang zum AstroPay-Team, und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit ihm."

Fayyaz Ansari, CFO von AstroPay, ergänzte: "Ich bin begeistert von der Gelegenheit, den nächsten Schritt in meiner Karriere bei AstroPay zu tun. Ich freue mich auf die Arbeit mit einem Team, das mit Leidenschaft am Geschäft arbeitet, eine klare Strategie verfolgt und die Bedürfnisse der Kunden stets in den Vordergrund stellt. Mit seinem Engagement für globale Expansion, einem starken Geschäftsmodell, einem Fokus auf Vielfalt und stolze Unternehmensgeschichte ist AstroPay bestens aufgestellt für ein außergewöhnliches Wachstum und großen Einfluss. Ich bin davon überzeugt, dass der einzigartige Wertvorschlag des Unternehmens und sein starkes Fundament ihm ein gutes Geschäftswachstum und die Umsetzung seiner Vision ermöglichen werden, mit der es Zahlungen für Kunden in der ganzen Welt erheblich zugänglicher machen will."

