Positiv aufgenommene Quartalszahlen treiben am Donnerstag die Lufthansa-Aktie an. In der Spitze geht es um über sieben Prozent aufwärts. Die Fluggesellschaft ist trotz der Probleme mit Flugstreichungen und Streiks im zweiten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Fürs Gesamtjahr wird die Lufthansa optimistischer. Das pusht die Aktie aufwärts. Auch der Chart gibt ein Signal. Die Lufthansa hat heute ihre vollständigen Quartalszahlen vorgelegt. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...