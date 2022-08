London (www.fondscheck.de) - Die US-Fluggesellschaft JetBlue Airlines übernimmt für 3,8 Milliarden US-Dollar ihren Konkurrenten Spirit. Frank Holmes, Manager des U.S. Global Jets UCITS ETF (ISIN IE00BN76Y761/ WKN A3CPGH) bei HANetf Limited, kommentiert die Übernahme.Der Deal zwischen JetBlue und Spirit bedeute, dass es in Zukunft weniger Wettbewerb im Bereich der Fluggesellschaften geben werde. Spirit sei ein aggressiver Preisbrecher gewesen und habe neue Märkte für Menschen erschlossen, die noch nie geflogen seien. Das werde nach diesem Deal aufhören. Frontier Airlines werde die einzige verbleibende Ultra-Low-Cost-Fluggesellschaft sein. Immer, wenn der Ölpreis in die Höhe schnelle, komme es zu einer Konsolidierung in der Luftfahrtbranche. Das erleben wir gerade wieder, so die Experten von HANetf Limited. ...

