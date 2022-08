Andreas Bierwirth wechselt per 1.Oktober 2022 zu Erste Group. Aktuell ist er CEO von Magenta. Ab Oktober übernimmt Rodrigo Diehl den CEO-Posten von Magenta Telekom. Bierwirth ist auch im Aufsichtsrat von Do&Co. Im ersten Schritt übernimmt Bierwirth bei der Erste Group gemeinsam mit CEO Willi Cernko die Verantwortung für das Privatkundengeschäft. Es ist geplant, dass Bierwirth nach der regulatorisch erforderlichen Fit & Proper-Beurteilung zum Chief Retail Officer in den Vorstand der Erste Group bestellt wird. Er wird damit künftig für die Steuerung der Retailagenden der gesamten Gruppe zuständig sein. Vorsitzender des Aufsichtsrats der Erste Group, Friedrich Rödler zur Bestellung von Andreas Bierwirth: "Er wird in enger ...

