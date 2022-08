Kommentar von Paul O'Connor, Head of Multi-Asset bei Janus Henderson Investors Wer sich mit der Geschichte der Finanzmärkte befasst, wird von der Erholung des NASDAQ 100 Index im Juli nicht sonderlich überrascht gewesen sein: Es war das 15. Mal in Folge, dass der Index in dem Monat positive Renditen erzielte. Dennoch hatten nur wenige den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...