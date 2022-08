Europas Börsen haben am Donnerstag nach den Gewinnen des Vortages weiter zugelegt. Trotz solider US-Vorgaben ging es aber nur in überschaubarem Mass nach oben.Paris / London - Europas Börsen haben am Donnerstag nach den Gewinnen des Vortages weiter zugelegt. Trotz solider US-Vorgaben ging es aber nur in überschaubarem Mass nach oben. Der EuroStoxx 50 gewann am späten Vormittag 0,7 Prozent auf 3758,54 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es um 0,66 Prozent hoch auf 6514,48 Punkte aufwärts. Der britische FTSE 100 verlor dagegen 0,2 Prozent auf 7431...

