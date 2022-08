Um 12:32 liegt der ATX TR mit +0.64 Prozent im Plus bei 6382 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -18.68% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +3.00% auf 25.75 Euro, dahinter Erste Group mit +2.73% auf 25.035 Euro und RBI mit +2.12% auf 12.765 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13777 (+1.13%, Ultimo 2021: 15884, -13.26% ytd). - PIR-News: Kontron, Kostad, RBI, Andritz, A1 Telekom Austria ...- Heimo Scheuch, Benjamin Hadrigan und die Fliege- Kurze zu voestalpine, Kapsch TrafficComKurze: - Unser Robot sagt: Andritz, AT&S, Verbund und weitere Aktien auffällig; Joachim Schönbeck führt den 4. Tag im CEO-Ranking- We are Hiring bei Börsenotierten/PIR-Partnern: DO&CO, Erste Group und Evotec- Börsegeschichte 4.8.: Extremes zu Polytec- Börse Social Depot ...

