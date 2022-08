Gersthofen (ots) -Die Bricks & Mortar Immobilien GmbH, kurz: BRIMO, nimmt ab sofort Bewerbungen für die Suche nach den 50 besten Immobilienmaklern Deutschlands entgegen, wie der Geschäftsführer Maximilian Wolf bekannt gab. Dies soll den Grundstein für eine dauerhafte Kooperation legen, deren Ziel es ist, den Immobilienmarkt zu revolutionieren und gemeinsam zu wachsen. Interessenten können den dazugehörigen Infokurs mit Bonusmaterial unter folgendem Link bestellen: https://www.brimo-immobilien.de/revolution/.Geschäftsführer Maximilian Wolf: "Wir möchten auf diesem Weg passende Partner für unser Programm "BRIMO und DU" finden, die an ihrem Standort eine eigene GmbH führen. Mit unserer Hilfe durchbrechen sie die gläserne Decke und erzielen Gewinne in sechs- bis siebenstelliger Höhe. Angesichts der bevorstehenden Marktveränderungen ist das die ideale Gelegenheit für sie, sich auf die Zukunft vorzubereiten und sich breiter aufzustellen."Als Partner von BRIMO erhalten Makler vollen Zugriff auf einen umfangreichen Investorenpool. Auch die Wertschöpfung an Immobilien wird durch den Immobilienhandel verlängert, sodass sie an nur einem Objekt doppelte Provision verdienen. Darüber hinaus erwirtschaften sie dank der Margen aus dem Investmentpool ein drittes Einkommen. Die Immobilienmakler profitieren außerdem von einer nachhaltigen Qualitätssicherung über digitale Aus- und Weiterbildungen auf der BRIMO Akademie, einer gezielten Online-Leadgenerierung und Sichtbarkeit über Social-Media-Kanäle. Dank derart automatisierter Prozesse können sie sich fortan auf ihr eigentliches Handwerk fokussieren: Akquise und Vertrieb."Wir haben ein digitales Infoprodukt zusammengestellt, das allen Interessenten die nötigen Informationen vermittelt. Den kostenlosen Zugang zum "BRIMO und DU"-Online-Kurs können sie schnell und einfach auf unserer Website anfordern", erklärt Maximilian Wolf.In der kostenfreien Infobox von "BRIMO und DU" sind Q&As, Downloads und Bonusmaterial auf der Kursplattform vorhanden. Zudem erhalten Interessenten diverse Infobroschüren, eine Übersicht ihrer Vorteile von einer Zusammenarbeit mit BRIMO sowie anschauliche Erfolgsstorys von BRIMO Partnern."Eine Partnerschaft funktioniert nur, wenn beide Seiten etwas davon haben. Wir arbeiten stetig weiter daran, unsere Erfolgsgeschichten zu schreiben und mit unseren Partnern in den kommenden Jahrzehnten den deutschen Immobilienmarkt zu revolutionieren. Wir ziehen alle an einem Strang, den Beruf des Maklers auf ein neues, allseits anerkanntes Niveau anzuheben. Mit Menschen, die sich mit ihrem Beruf identifizieren und über unsere Qualifikationsstandards bessere Leistung mit gleichzeitigem Spaß an ihrem Wirken erbringen - eine Win-win-Situation für alle Beteiligten", betont Maximilian Wolf.Über Maximilian Wolf:Maximilian Wolf ist Immobilienexperte und Geschäftsführer der Bricks & Mortar Immobilien GmbH. Außerdem besitzt er mehrere Unternehmen und Beteiligungen als Geschäftsführer einer Immobilien- und Investoren-Gesellschaft, der OPM Beteiligungs GmbH und OPM Invest 1 GmbH. Mit einem innovativen Geschäftsmodell setzt er an dem Punkt an, an dem viele Makler scheitern: der Marktzugang. Mehr Informationen unter: https://maximilianwolf.com/Pressekontakt:Bricks & Mortar Immobilien GmbHMaximilian WolfPresse@brimo-immobilien.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Bricks & Mortar Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157633/5289348