Die Long-Position im Bereich von 73 Euro wurde am Vortag leicht im Gewinn verkauft. Es könnte sich nun eine Short-Position anbieten, nachdem das Papier am heutigen Mittwoch erneut am 10er-EMA nach unten abgeprallt war. Solange das Papier nun weitgehend unter dem 10er-EMA notiert, ist mit einem erneuten Rücklauf bis zur Unterstützung bei 73 Euro zu rechnen. Trading-Strategie: 1. Short-Position im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...